Arıklı: Kameraları istemeyenler potansiyel suçlu

Yapay zeka destekli hız tespit kameraları kaldırıldı. Vatandaşların kameralara yönelik tepkileri bir yana kameraların neden kaldırıldığı da merak konusu oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Kıbrıs Genç TV’ye verdiği özel demeçle bu konuya açıklık getirdi.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan yapay zeka destekli hız tespit kameralarının kaldırıldığına dair iddialar gündeme geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kameraların kaldırılmasıyla ilgili Kıbrıs Genç TV’ye özel demeç verdi.

Bakan Arıklı, kameraların test aşamasında olduğunu ve kalibre kontrolüne takılanların kaldırıldığını açıkladı. Arıklı yapay zeka destekli kameraların Geri takılmak üzere kaldırıldığını söyledi.

“Dağ yolunda neden kamera yok? Vatandaş bu duruma tepkili” sorusu üzerine Arıklı, Dağ Yolu’ndaki çalışmalar tamamlanınca oraya da kameraların yerleştirileceğini söyledi.

“KAMERALARA TEPKİ GÖSTERENLER POTANSİYEL SUÇLU”

Ayrıca Bakan Arıklı, kamera sayısını 120’den 300’e çıkartacaklarını da ifade ederek kamera yerleştirilen bölgelerde kaza sayısında azalma gözlemlediklerini belirtti.

Arıklı, son sözlerini “Kameralardan şikayetci olanlar potansiyel suçludur. Kurallar belli. Kurallara uyanların kameralar ile ilgili bir sıkıntısı yok. Trafik canavarlarının kameralar ile problemi var” şeklinde tamamladı.