Arıklı: Kaybedersem istifa ederim. Tek Vekille YDP hükümette kalamaz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurultaydaki rakibi Talip Atalay’a yüklendi.

BRT’de Baykan Gürses’e konuşan Arıklı, “Arkadaşlarımla sahaya indim. 1 ay önce bana destek 30-35 oranında idi. Şimdi yüzde 60. Talip hocanın bunu görüp geri çekilmesini ümit ediyorum” dedi.

Arıklı, Atalay için “ Nefsi ayağa kalktığı için sıra bende diyor. Koltuk hırsı, bir şekilde bir yerlere gelme hırsı böyle bir şey” şeklinde konuştu. Genel Başkanlığı kaybetmesi halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini iddia eden Arıklı “ Milletvekilliğini geri vermem durumunda YDP’nin hükümet dışı kalması çok büyük olasılık olur” dedi .

Arıklı sözlerini, “ Dostluk kardeşlik kazanmalı.Talip hocanın daha fazla ısrar etmeyeceğini umut ediyorum. Talip hoca, aklını karıştıranlara müsade etmemeli” şeklinde sürdürdü.

Arıklı, “ Bertan Zaroğlu kardeşimin çocuğu dünyaya geldi. Kendisini ziyaret edeceğim ve bu vesileyle de kendisine yeni bir sayfa açmayı önereceğim” diye ekledi.