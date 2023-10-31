Arıklı: Kazaların yüzde 88.92’sinin nedeni sürücü hatası

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünde konuşma gerçekleştirdi. Arıklı, Rogers’in gündeme getirdiği sorunlara değindi

Trafikte, aşırı sürat, hız ve telefon kullanımın kazaların en büyük sebebi olduğunu söyleyen Bakan Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin trafiğe ilişkin yapmış olduğu çalışmanın verilerini paylaşarak, kazaların yüzde 88.92’sinin nedeninin sürücü hatası olduğunu açıkladı.

Kaza sebeplerinde en son sırada yolların güvenliği olduğunu kaydeden Arıklı, her trafik kazasının ardından hükümetin suçlandığını, sürücülerin görmezden gelindiğini söyledi, bunun özellikle gençleri kurallara uymamaya teşvik ettiğini belirtti.

Toplu taşımaya ilişkin, eski Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın başlatmış olduğu çalışmaları devam ettirdiğini bildiren Arıklı, bu çerçevede Düzce Belediyesi ile protokol imzaladıklarını ve bir projenin başlatıldığını, bu projeyi de kendileriyle paylaşacaklarını duyurdu.

Araç muayene istasyonlarına da değinen Bakan Arıklı, kendisinin Milletvekili Biray Hamzaoğulları’ndan Güney’deki araç muayene sistemi hakkında bilgi istediğini kaydederek, öğrendiği bilgiler doğrultusunda Kuzey’deki uygulamaların ilkel kaldığını belirtti, Güney’deki sistemin aynısını burada da kurmayı planladıklarını söyledi.

Kavşaklara akıllı sinyalizasyon

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile kavşakların daha güvenli hale getirilmesi için akıllı sinyalizasyon sisteminin kurulması için anlaşıldığını kaydederek, ayrıntılarını daha sonra açıklayacağını bildirdi.

Yollarda 20-25 ton yük taşıma limiti varken, ağır vasıtaların daha fazla yük taşıyarak yolları deforme ettiklerini de söyleyen Bakan, çeşitli yerlere kantar koyma ve altından geçilen aracın ağırlığını okuyabilen bir sistemi ülkeye getirme planlarından bahsetti.

Arıklı’nın konuşması sırasında yerinden söz alan Milletvekili Biray Hamzaoğulları da adanın her iki tarafında gözlemlediği uygulamalar ve sorunları paylaştı.

Arıklı, Gönyeli Kavşağı’ndaki trafik sorununa da işaret ederek, bu sorunu çözecek Kuzey Çevre Yolu'nun kamulaştırma çalışmaları yapıldığını ve ihaleye çıkılarak yolun tamamlanacağını duyurdu.

"Sürücü sınavlarında müfredat değişikliğine gidilecek"

Arıklı, bunun yanında sürücü ehliyetlerinin yenileneceğini ve sürücü imtihanlarda müfredat değişikliğine gidileceğini kaydetti.

Trafik cezalarının artırılmasının önemine de değinen Bakan, Rusya’da en ufak alkol tespitinde 3 ay hapis cezası verildiğini anlatarak, ilgili yasa çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Milletvekili Şahali, yerinden söz alarak, sürücülerin yaptıkları hataların fazlalığına dikkat çekti. Denetim faaliyetlerinin ciddi anlamda artırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Şahali, bunun yanında kaza yerlerinin kazadan sonra kazazede olarak kalmaya devam etmesinin büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti, buraların eski hale getirilmesi ihtiyacını vurguladı.