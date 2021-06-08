Arıklı: KIB-TEK’te her ay 60 milyon TL açık var, hangi para ile yatırım yapılacak?

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “KIB-TEK’e neden yatırım yapılmıyor” diye eleştirildiklerinde dikkat çekerek, “KIB-TEK’te her ay 60 milyon TL açık var, hangi para ile yatırım yapılacak? Birikim olsa yatırım yapılabilir. İletim hatlarını yenilemek için ihale açacak güç mü var?” diye sordu.

Erhan Arıklı, “Mevcut iletim hatlarının ve eski trafoların yenilenmesi için 70 milyon dolar gerekiyor” dedi.

Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen sanayicilerin elektrik fiyatlarını sorduğuna dikkat çeken Arıklı, Kabloyla elektrik gelirse ve güneş panelleri kurulursa gündüz Türkiye’ye elektrik satacağız. Güneş enerjisinden faydalanmak için altyapılar hazırlanmalı” diye konuştu

Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“70 milyon dolara ihtiyaç var”

Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen sanayicilerin elektrik fiyatlarını sorduğuna dikkat çeken Arıklı, “Dünyada en çok güneş alan ülkelerden biriyiz. 2400 saat güneş alıyoruz. Mevcut iletim hatlarının ve eski trafoların yenilenmesi için 70 milyon dolar gerekiyor. Kabloyla elektrik gelirse ve güneş panelleri kurulursa gündüz Türkiye’ye elektrik satacağız. Güneş enerjisinden faydalanmak için altyapılar hazırlanmalı” dedi.

“Güneş enerjisi kapasitesi doldu”

Güneş panellerinin kurulmasının durdurulması konusuna değinen Arıklı, “Bize üretilen enerjinin en fazla 50 megavat olması gerektiğini söylediler, daha sonra zorlandı 70 megavata yükseldi, ben zorladım 5 megavat daha verildi. Şu an kapasite doldu. Depolama büyük yatırım istiyor ve akülerin ömrü kısadır. Akü yatırımı düşüncemiz yok” diye konuştu.

“Yatırım yapacak para mı var?”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in “KIB-TEK’i özele muhtaç etmek için yatırım yapmıyor” şeklindeki eleştirileri hakkında da konuşan Arıklı, “Bize ‘KIB-TEK’i özelleştirecek’ diyerek ayıp ediyor. Bunları söyleyerek insafsızlık yapıyorlar. KIB-TEK’te her ay 60 milyon TL açık var, hangi para ile yatırım yapılacak? Birikim olsa yatırım yapılabilir. İletim hatlarını yenilemek için ihale açacak güç mü var?” dedi.

“Fueloile bir kuruş yatırım yapmam”

“KIB-TEK’e yatırım” denilince akıllara jeneratör geldiğine dikkat çeken Arıklı, “AB ve dünya fueloil ile elektrik üretimini yasaklıyor. Hava kirliliği yapıyor. Çevre felaketi yaşanmasın diye sözleşmeler imzalatılıyor. Fueloile bir kuruş yatırım yapmam” dedi.

“Yeni sayaç satın almayacağım”

Elektrik sayaç alımı konusuna açıklama yapan Arıklı, “Kurumun malı olan, şu anda kullanılmayan 10 bin sayaç var. Böyle bir imkan varken tanesi 1500- 2000 TL sayaç neden alayım? Bunu yapmak bonkörlüktür. Ben yapmam” şeklinde konuştu.

“Jeneratörün kirasını Türkiye ödemeli”

Türkiye’nin 30 milyon Euro değerinde mobil jeneratör göndereceğine dikkat çeken Arıklı, “Ankara ziyaretinde protokol imzaladık. ‘Teknik olarak hibe edilemiyor bu nedenle bize kira modeli uygulanmalı’ dendi. Jeneratörleri bize veren firma ciddi bir kira bedeli koydu. ‘Ödenmesi mümkün değil’ dedik. Jeneratörler yola çıktı ‘jeneratörler için yer hazırlığınızı yapın’ dediler. İnşaat birim fiyatlarına göre 3 teklif alındı. Bu kira kaynağını Türkiye karşılamazsa bizim ödememiz mümkün değil. 50 megavatlık iki jeneratör. Gaz ve mazotla çalışıyor. 30 milyon Euro değerinde jeneratör geliyor. Bunların yerleştirilmesi için yapılacak altyapı çalışmalarına 1 milyon 200 bin lira harcanacak diye eleştiriyorlar” dedi.

“Savcı ve polis değiliz kimseyi hapse atamayız”

KIB-TEK yolsuzluğu ile ilgili Sayıştay’ın ciddi bulguları olduğuna vurgu yapan Arıklı, “Elimizdeki tüm verileri ilgili yerlere verdik. Savcı ve polis değiliz kimseyi hapse atamayız. 2010 yılından beri sonuçlanmayan raporlar var. Sayıştay raporu varken lise mezunu polis soruşturma mı yapacak? Yurt dışında bu olaylar olsa insanlar hapiste çürür ve politikacıların siyasi hayatı biter” ifadelerini kullandı.

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08/06/2021 19:30