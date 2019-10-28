Arıklı: Kıbrıslı Türkler Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendiliğinden kabul etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıslı Türkler hiçbir zorlamaya maruz kalmadan Atatürk’ün yaptığı reformları, onun ilke ve inkılaplarını kendiliğinden kabul eden ve bunu da müstemleke idaresine kabul ettiren, Türkiye’nin dışındaki tek Türk halkı olduğunu belirtti.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilişinin 96. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımlayarak, cumhuriyet rejiminin, bir devlet yönetim biçimi olarak insanoğlunun bulabildiği en faziletli ve en şerefli yönetim biçimi olduğunu vurguladı.

Arıklı mesajında şunlara yer verdi:

“İnsanları kula kul yapan diğer yönetim sistemlerinden farklı olarak Cumhuriyet, vatandaşların eşitlik, egemenlik ve hürriyetinin de teminatıdır.

Bugün Meclis kürsüsünde de dile getirdiğimiz gibi Kıbrıs Türkleri, hiçbir zorlama ve telkine maruz kalmadan Atatürk’ün yaptığı reformları, onun ilke ve inkılaplarını kendiliğinden kabul eden ve bunu da Müstemleke idaresine kabul ettiren Türkiye’nin dışındaki tek Türk Halkıdır.

Müstemleke döneminde bile Anadolu ile bağlarını koruyan, varlık ve kimlik savaşını kimseden yardım almadığı dönemlerde bile sürdüren Kıbrıs Türkleri ile Anadolu halkının arasını açmaya kimse muvaffak olamayacaktır.”

28/10/2019 19:25