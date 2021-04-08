Arıklı: KKTC’de üretilen mallar, 83 milyonluk Türkiye pazarına açılacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) çalışanları ve emekçilerle sorunu olmadığını ancak tepedeki soygun ve vurgunla mücadele ettiğini söyledi.

Muhalefetteki partilerin de kurumda dönen vurgunu bildiğini belirten Arıklı, “Bana belge soruyorlar, halbuki yayınlanan Sayıştay raporları var. Farkındalık yarattım benden feyz alıp başka yolsuzlukların da üzerine gidebilecek” dedi.

Üreten ve satan bir ülke olabilmek için Türkiye Ticaret Bakanı ile görüştüğünü ve ticaretle ilgili anlaşmanın yenilenmesini istediğini ifade eden Arıklı, “Paydaş örgütlerle toplantı yaptık.

Kıyı Ticaret Anlaşması ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda sona gelindi. Ekonomik işbirliği toplantısı yapıp protokol imzalanacak. KKTC’de üretilen mallar 83 milyonluk Türkiye pazarına açılacak” şeklinde konuştu.

Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Sistemi değişecekler sisteme giriyor”

Erhan Arıklı, ülkede yıllardır kurulu bir sistem olduğunu ve hükümete gelen hiçbir partinin bunu bozamadığını belirterek, “Sistemi değişeceğim diyenler çarkların içinde kalıyor. CTP, HP ve TDP de bunun içinde. Partiler zamanla sistemin parçaları haline geliyor” dedi.

“Partiyi iç statükoya karşı kurduk”

Erhan Arıklı, YDP’yi kurarken iç statükoya karşı nasıl mücadele edeceğini planladıklarına dikkat çekerek, “Arkadaşlara para yok kadro kısıtlı dedim. Diyet ödememek için iş insanlarından para almak istemedim. Seçime kendi paramızla girdik. Bankadan kredi aldım ve evimi ipotek koydum” diye konuştu.

“Ülkeyi karanlığa boğacaklardı”

KIB-TEK çalışanları ve emekçilerle sorunu olmadığını ancak tepedeki soygun ve vurgunla mücadele ettiğini belirten Arıklı, “Erhan Arıklı’yı başarısız göstermek için akaryakıt ihalesini kazanacak firma, teminatı yakıp, ülkeye akaryakıt getirmeyecekti ve ülkeyi karanlığa boğacaktı. İhbar aldık. İki ihaleyi iptal ettim. TC Enerji Bakanlığı ile irtibata geçtik” dedi.

“Kurum 10 milyon TL daha az ödeyecek”

İhale dosyasının açıldığını ilk belirlemelere göre akaryakıtı 6 dolar daha ucuza getireceklerini ve kurumun 10 milyon TL kurtaracağını ifade eden Arıklı, “24 bin ton acil ihtiyaç için ihale açtık ara emri alıp ülkeyi karanlığa boğmak istiyorlar. Daha önce ton başı 38 dolardan akaryakıt getirilirken, biz daha ucuza getiriyoruz. Dosya açıldı eğer ihale 14 dolardan teklif verene bağlanırsa kurum 40 milyon TL, 32 dolardan bağlanırsa kurum 10 milyon TL daha az ödeyecek” şeklinde konuştu.

“3 jeneratör devre dışı kaldı”

Muhalefettekilerin de kurumda dönen vurgunu bildiğinden bahseden Arıklı, “Bana belge soruyorlar, halbuki yayınlanan Sayıştay raporları var. Yan sanayi ürünlerden dolayı 3 jeneratör devre dışı kaldı. Farkındalık yarattım benden feyz alıp başka yolsuzlukların da üzerine gidebilecekler” ifadelerini kullandı.

“Kurum bana rüşvet mi verdi?”

Akaryakıt alımında ‘İhalesiz iş yapıldı’ diye gelen eleştirilere yanıt veren Arıklı, “İhale şeffaftır. Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumu ile iş yaptık. Kurum bana rüşvet mi verdi? Olacak şey mi bu?” diye sorguladı.

“Türkiye pazarına açılacağız”

Üreten ve satan bir ülke olmak zorunda olduğumuzu aktaran Arıklı, “Türkiye Ticaret Bakanı ile görüştük, ticaretle ilgili anlaşmanın yenilenmesini istedim. Paydaş örgütlerle toplantı yaptık.

Kıyı Ticaret Anlaşması ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda sona gelindi. Ekonomik işbirliği toplantısı yapıp protokol imzalanacak. KKTC’de üretilen mallar 83 milyonluk Türkiye pazarına açılacak” şeklinde konuştu.

“Sanayinin gelişmesi için 105 milyon TL kaynak aktarıldı”

İhracat yapabilmek için standartların yükseltilmesi gerektiğine dikkat çeken Arıklı, “Sanayinin geliştirilmesi için 105 milyon TL kaynak aktarıldı. Güvercinlik bölgesinde ‘Organize Sanayi Bölgesi’ yapılacak. 7-8 bin genç iş bulacak. Üretilen malları Türkiye’ye ve Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden Avrupa’ya satacağız” dedi.

“Kimsenin tahakkümü altına girmeyiz”

YDP’nin, üretim peşinde olduğuna işaret eden Arıklı, “YDP’nin kimseye diyet borcu yoktur bu nedenle rahat karar alabilir. Kimseyle kavga etmek istemeyiz ama kimsenin de tahakkümü altına girmeyiz” ifadelerini kullandı.

“Büyük götürenlere dokunulmuyor”

KIB-TEK üzerinden çıkar elde edenlerin, kurultayda başkanlığı kaybetmesini ve gitmesini beklediğini ifade eden Arıklı şöyle konuştu: “Temiz basının vurgun olayının peşini bırakmayacağını düşünüyorum. Sayıştay raporları 2010’dan beri bekliyor. Nitelikli dolandırıcılık dosyasını polise verdik. Raporda adı geçenlerin ifadeleri alındı. Güvenlik kuvvetlerinden rica ettim. ‘Büyük götürenlerin dosyaları sumen altı ediliyor ve zamanla unutturuluyor’ dedim. Bunu sonuca ulaştırmak istedim. Polisin savcılığa götürmesini istedim. Ben polis değilim. Polis dosyaları savcının önüne getirecek, savcılık da mahkemeye götürecek. Yargıçların önüne dosya gitmiyor. Sürekli konuşarak, gündemde tutmak istiyorum…”

“Pandemide bile vurgundan vazgeçmediler”

Eve gelen elektrik faturalarının yüzde 20’sinin vurguncuların cebine girdiğine işaret eden Arıklı, “150-200 TL elektrik faturası ödenemeyince elektrikler kesiliyor ama belli kesimlerin vurgunu sürüyor. Hiç olmazsa pandemi döneminde vurgun yapmaktan durun. Rant büyük, çok sayıda insan bu işten rant elde ediyor. Bazı dosyalar kılıfa uydurulduğu için yasal işlem başlatılamıyor” diye konuştu.

“Güney Kıbrıs’a elektrik satabileceğiz”

Türkiye’den gelmesi düşünülen kabloyla elektrik hakkında da konuşan Arıklı, “Güney Kıbrıs’ta enterkonnekte var. Güney ile aramızda elektrik bağlantısı var. Türkiye’den kabloyla elektrik gelirse yüksek maliyet elektrik üreten Güney Kıbrıs’a da elektrik satacağız. Kurum para kazanacak” dedi.

Bu habere tepkiniz:



08/04/2021 12:47