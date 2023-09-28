Arıklı: KKTC’de üretilen niş ürünleri PTT AVM’lerinde satılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü.

Temaslarını BRT’ye değerlendiren Arıklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile

KKTC’nin bilişim adası olabilmesi için hangi projelerin üzerinde durulması gerektiğini konuştuklarını belirterek, ülke genelini teknopark haline getirme hedefini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüşmesine de değinen Bakan Arıklı, Uraloğlu’nun KKTC’nin altyapı sorunlarını iyi bildiğini söyledi.

Arıklı, heyetler arası toplantıda ise dairelerin sorunlarını konuştuklarını ve ekim ayı itibariyle dairelerdeki eksikliklerin giderileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinde ise önümüzdeki süreçte yapılacak projeleri ele aldıklarını ve bu yönde Yılmaz’dan destek istediğini ifade eden Arıklı, bu projelerin başında ise tünel projesinin geldiğini söyledi.

Arıklı, önümüzdeki günlerde buna ilişkin toplantı yapılacağını kaydetti.

Ziyaretin en önemli sonuçlarından birinin KKTC’de ürretilen niş ürünlerin PTT AVM’lerinde satılması kararı olduğunu vurgulayan Arıklı, ilk etapta Kıbrıs’a özgü tarhana, harnup unu, harnup pekmezi, molehiya ve zeytinyağı sabunu gibi ürünlerin satışa çıkarılacağını söyledi.

Arıklı, “Kadınlarımız kooperlatifleşerek üretecek. Biz de peşin para ile satacağız. Bu konuda hem Ulaştırma Bakanı hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın tam desteğini aldık. Böylece ürünlerimizi sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da pazarlamış olacağız. Hem kadınlarımızın ekonomik hayata katılmasını sağlayacağız hem de KKTC için ayrı bir ekonomik kapı açmış olacağız” dedi.

Ankara’da imzalanan protokolle KKTC’deki kent güvenlik sistemi ve akıllı kavşaklar projesinin Aselsan’a devredildiğini de anlatan Bakan Arıklı, bu projenin en büyük getirisinin yasal sınırın üstünde yük taşıyan kamyonların kameraların altından geçerken tartılabilecek olması olduğunu söyledi.

Limanların özelleştirilmesi konusunun da gündeme geldiğini belirten Arıklı, “3 limanın 3’ü de özelleşecek. Bu konuda Türkiye’den teknik destek alacağız” dedi.