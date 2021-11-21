Arıklı: KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok

ads ads ads ads
21/11/2021

ads
ads
ads
Arıklı: KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketinin hiçbir şartının yerine getirilememesinden dolayı ülkeye para akışının sağlanamadığını” savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin Mormenekşe’de düzenlediği sohbet toplantısında konuştu. Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketin hiç bir şartını yerine getiremediklerini” belirterek, “Bu yüzden para akışı sağlanamadı ve bütçe allak bullak oldu” ifadelerinde bulundu.

Arıklı, YDP’nin de yer aldığı koalisyon hükümetinin istifasına ilişkin olarak, “Mecliste ve komitelerde çoğunluğu olmayan ve bu yüzden icraat yapamayan bir hükümet durumundaydık. Ne Hal Yasası’nı, ne Belediyelere Yetki Yasası’nı, ne de Sanayi Bölgeleri Yasası’nı geçiremedim. İcraat yapamayacağımız bir hükümette yer almamanın anlamı yoktu. MYK’mız hükümetten çekilme kararı alacağı gün Başbakan istifasını sundu ve erken seçimin önü açıldı" dedi.

“KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok. Popülizm girdabında debelenen ehliyetsiz, liyakatsiz politikacıların var" diyen Arıklı, “Bu düzene ancak YDP çekidüzen verebilir" görüşünü savundu.

21/11/2021 16:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ydp, erhan arıklı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.