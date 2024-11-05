Arıklı: KKTC’yi herkes hazmedecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ulaştıklarını duyurdu.

Bakan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar’a diğer cumhurbaşkanlarına uygulanan protokolün aynısı uygulandı. Eskortluk eşliğinde havaalanından Bişkek’e kaldığı otele getirildi” dedi.

Arıklı, “Devletim adına gururlandım. Birileri hala süreci yanlış okumaya devam edebilir. Kesin olan bir şey var ki, KKTC’yi herkes hazmedecek…” ifadelerini kullandı.