Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis Başkanlığı koltuğu üzerindeki tartışmalarına ilişkin ilginç bir benzetme yaptı.

Arıklı, çocukken oynadığı "sandalye kapmaca" oyununu anımsatarak, "Çocukken bu oyunu çok oynardık. Ortaya beş sandalye koyar, altı kişi oynar dans ederdik. Müzik aniden susunca herkes bir koltuğa oturur, ayakta kalan kişiye gülerdik. Niye gülerdik bilmem ama bugün CTP'nin koltuk kapma oyununa cidden güldüm," ifadelerini kullandı.

CTP’nin Meclis koltuğunu, İçtüzük kurallarına aykırı bir şekilde işgal ettiğini belirten Arıklı, "Bu, çok dahiyane bir buluştu. Tebrik ederim," dedi. Arıklı, halkın icraat beklediğine dikkat çekerek, "Yakında bütçe görüşülecek. Bekleyen yasalar var… ve biz koltuk kapmaca oyunu oynuyoruz," şeklinde konuştu.

CTP’nin ya toplu istifa etmesi ya da hukuki yollara başvurması gerektiğini vurgulayan Arıklı, "Vazgeçtim istifa etmekten, CTP mahkemelere gitmediği gibi, Başsavcılıktan bile görüş sormadı. Çünkü iktidarın hukuki olarak haklı olduğunu, yasal yolların kapalı olduğunu onlar da biliyor," dedi.

Arıklı, "Koltuk işgal ederek güya iktidarı erken seçime zorlayacaklar. Hadi canım sen de…" diyerek CTP’nin stratejisini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı'nın Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere yurt dışına çıkacağını hatırlatan Arıklı, "Ziya Öztürkler, Meclis Başkanı olarak ona vekâlet edecek. Fazilet hanım da Meclis Başkan Yardımcısı olarak Meclisi açacak. Netice de Fazilet hanım gündeme Meclis Başkanının seçimini almaya çalışırsa, iktidar Meclisi terk edecek." dedi.

Arıklı, "Koltuk kapmaca oyunu birkaç hafta böyle gidecek. Sonrasını sonra göreceğiz…" sözleriyle konuşmasını tamamladı.