Arıklı, kooperatif ürünlerinin Posta Dairesi üzerinden dünyaya satılabileceğini söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin Posta Dairesi üzerinden küresel pazara sunulabileceğini belirtti.

Arıklı, 9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Posta Dairesi’nin zor günlerde önemli hizmetler verdiğini, Dairenin gelecekte de kırsal kalkınmaya, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye’de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile hazırlanan protokol ile kırsal kesimdeki kadınların oluşturduğu kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin, Posta Dairesi aracılığıyla PTT AVM üzerinden küresel pazara açılacağını kaydeden Arıklı, “Bu projenin kırsal kalkınma ve ülke ekonomisine yapacağı katkıyı fazlasıyla önemsiyoruz. Tüm dünyaya KKTC pullu zarflar giderken, bundan böyle KKTC pullu koliler de ulaşacak” dedi.

Posta idareleri mektubun yanı sıra kargo, elektronik ticaret, finansal hizmetler verebildiğini kaydeden Arıklı, “Bizler de KKTC Posta Dairesi'nin verdiği hizmetleri çağa uygun hale getirip daha da ileri düzeye taşıma gayreti içerisindeyiz. KKTC Posta Dairesi, geçtiğimiz son birkaç yılda yaşanan talihsiz olaylar karşısında başarılı bir sınav vermiştir. Dairemizin Kovid 19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan alışverişe sunduğu hizmet ve Kahramanmaraş Depremi sonrasında yardımların ulaştırılmasına koyduğu katkı, günümüzde posta hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Küresel posta idareleri ile birlikte KKTC Posta Dairesi'nin hizmetlerinin evrilmesinde 9 Ekim 1874 tarihinde hayata geçirilen Dünya Posta Birliği'nin [Universal Postal Union-UPU] büyük payı olduğunu kaydeden Arıklı, “Posta hizmetleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor, dünya ile birlikte yürüyoruz. Bu vesile ile Posta Dairesi çalışanlarımızın 9 Ekim Dünya Posta Gününü kutlar, verdikleri hizmet nedeniyle teşekkür ederim” dedi.