Arıklı: Liman hizmetlerinin kimseye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğim...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, limanlarla ilgili yapılan imtiyazların sona erdirilmesi ve hizmetlerin şeffaf bir ihaleyle devredilmesi için kararlı olduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıklı, Bu ihale şeffaf ve herkese açık olacak. Hak eden, yatırım yapan ve devlete daha fazla ciro payı veren kimse o kazanacak...” ifadelerine yer verdi.

Arıklı hükümette oldukları müddetçe, “limanların peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Paylaşımın tamamı şöyle:

İSTİKRAR DEDİK AMMA...

İstikrar, güç odaklarına boyun eğmek, lobilere teslim olmak değildir...

Ben, bütçesizlikten limanlara tuvalet kağıdı bile alamayacağım. Ama birileri, kendilerine yıllar önce tanınmış imtiyazlarla bu limanlardan her ay milyonları cebe indirecek.

Liman hizmetleri için şeffaf, herkese açık bir ihaleye çıkmak için Ulaştırma Bakanlığının Bürokratları ile Maliye Bakanlığı bürokratları aylardan beri çalışıyor.

Ama birileri, aynı yağmanın başka versiyonla devamı için bizden ısrarla adrese teslim ihale yapmamızı istiyor.

Bu amaçla kulis yapıyorlar. Milletvekilleri, Bakanları ve Gazetecileri ayartmaya çalışıyorlar. Ismarlama haberler yaptırarak, çıkılacak ihaleye daha şimdiden şaibe gölgesi düşürmek istiyorlar.

Utanmasalar; "liman Hizmetlerini bize ihalesiz verin" diyecekler...

Öyle yağma yok beyler. Size söyledim. Bu ihale şeffaf ve herkese açık olacak. Hak eden, yatırım yapan ve devlete daha fazla ciro payı veren kimse o kazanacak...

Bu ihale sizin için hayati ise, amma bir yarışa girmekten de korkuyorsanız size tavsiyem; gecikmeden YDP siz bir Hükümet için Kolları sıvayın...

Çünkü ben bu Hükümette olduğum sürece liman hizmetlerinin kimseye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğim...

Vesselam...