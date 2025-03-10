Arıklı: Liman işçileri sorunu 2 yıldır gündemde, şirket tasfiye kararı aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 14.00’de toplandı. Genel Kurulda ilk olarak, gündeminde bulunan Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Liman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının yeniden değerlendirilmek üzere komiteye alınması talep edilerek oylandı ve komiteye gönderildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı söz alarak, liman işçileriyle ilgili konunun 2 yıldır gündemde olduğunu ve çözüm arandığını belirterek, şirketin kendini tasfiye etme kararı aldığını ve bakanlıktan da yetkili kişilerin atandığını belirtti.

Arıklı, hazırlanan 3 yasa da uyumlaştırıldıktan sonra Meclis'te görüşülmesine karar verdiklerini kaydetti.

Genel Kurul'da daha sonra Meclis’in, Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantı nedeniyle 17-18 Mart’ta yapılacak toplantılarının ertelenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Danışma Kurulu’nun, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin incelenmesi konusunda oluşturulan özel komitenin 5 kişiden oluşması önerisi de oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Değişiklik Yasa Önerisi'nin görüşülme tezkeresinin de ivediliği istendi.