Arıklı: Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerekiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC limanlarının acil olarak kamu-özel ortaklığında özelleştirilmesi gerektiğini, bu nedenle Bakanlar Kurulu'nun bilgilendirilip kısa zamanda adım atılacağını, bayrak taşıyıcı havayolu konusunun ise bu ay sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, BRT’de yayınlanan “Haber Kritik” programında soruları yanıtladı.

Arıklı, limanların KKTC’nin dışla açılan ikinci kapısı olduğunu ancak Girne ve Gazimağusa limanlarına, özelleştirilecekleri düşüncesiyle yıllardan beridir yatırım yapılmadığını ve iki limanın da çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı, Türkiye Limanlar Dairesi'nden bir ekibin dün Gazimağusa Limanı'nda inceleme yaptığını, bugün ise Girne Limanı'nda inceleme yapılacağını ve ardından izlenebilecek yol ile ilgili kendisini bilgilendireceklerini belirterek “Maliyenin yapısı limanlar konusunda bize katkı koyacak durumda değil. Keşke limanların ürettiği gelirin bir kısmı orada bırakılsa da zaruri ihtiyaçlar karşılanabilse. Bu aynı seyrüsefer harçlarına benziyor. Seyrüseferden 400 milyon alınırken bunun 40 milyonu yollara veriliyor. Geriye kalan maaşların ödenmesi veya başka şeyler için kullanılıyor. Vatandaş bize maaş ödeyelim diye seyrüsefer harcı ödemiyor ki” şeklinde konuştu.

“Dünyanın hiç bir yerinde devlet liman işletmiyor. Özele veriliyor ve devlet bunun üzerinden para kazanıyor. Teknik heyetin sunumunun ardından Bakanlar Kurulunu bilgilendireceğim ve çok acil bir şekilde düğmeye basılacak” diyen Arıklı, özelleştirme hemen olmayacağını, limanlarda bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini, bunlarda birinin de Girne Turizm Limanı üzerinden yapılan TIR taşımacılığının Gazimağusa Limanı’na kaydırılması olduğunu söyledi. Arıklı, “TIR taşımacılığını Gazimağusa Limanı’na kaydıracağız. Turizme hizmet için yapılan Girne Turizm Limanı’nda TIR taşımacılığı yapılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

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05/08/2022 15:49