Arıklı, mahkemelerin eksiklerini sıraladı

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün de devam eden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Mahkemeler bütçesi görüşmeye başladı. İlk Sözü alan YDP Milletvekili Erhan Arıklı, mahkemelerin sorunlarının her yıl artarak devam ettiğini belirterek, kendisinin geçen yıl yaptığı değerlendirmeden farklı söyleyecek bir şey olmadığını kaydetti.

Mahkemelerin araç, ekipman gibi taleplerinin hükümet yetkilileri tarafından reddedildiğini söyleyen Arıklı, bu nedenlerle söyleyecek laf bulmakta zorlandığını belirtti.

Arıklı, Yüksek Mahkeme başkanının açıklamalarından alıntı yaparak, mahkemelerin eksiklerini sıraladı ve adaletin geç tecelli etmesini eleştirdi. Var olan yasayla yeniden seçime gitmekten duyduğu endişeyi de aktaran Arıklı, seçim yasasıyla ilgili önerilerini yineledi.

Arıklı, mahkemelerde benzer olaylarda farklı yargıçların farklı kararlar verebildiğini ve bunun anlamanın kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, bunun halkın adaleti sorgulamasına sebep olduğunu söyledi.

Adalet mekanizmasının devletin temeli olduğunu belirterek, adalette soru işaretleri varsa devletin sarsılacağını kaydeden Arıklı, personel alımında kriterlerin önceden belirlenip, yapılan istihdamların sebepleri açıklanmazsa toplumda rahatsızlık yaratılacağını savundu.

Arıklı, Yüksek Mahkeme yargıçların 65 yaşında, hayatlarının en verimli çağında emekli edildiğini belirterek, bu konuda kesinlikle Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğuna işaret etti. Arıklı, icra ve tebliğ konusunda geçirilen yasanın sakıncaları olduğunu kaydetti.



Arıklı: İstersem türkü söylerim. Size ne?

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, yargının kişisel olmasının başka, cezaların kişilere göre olmasının farklı bir şey olduğunu ifade ederek, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe konuşurken kendisinin internetten izlediği farklı davaları anlatarak, bu kararların bazılarının izahı olamayacağını savundu.

Arıklı, “Her kürsüye çıkan bir saat kalır, tekrar tekrar söz alırsa, bugün bitmez” demesi üzerine, “15 dakika hakkım var. İstersem türkü söylerim. Size ne?” dedi.

Erhan Arıklı, icra ve tebliğ yasasıyla ilgili toplumu rahatsız eden noktalara değindi.



17/12/2019 16:24