Arıklı, mal varlığıyla ilgili soruları yanıtladı

Bayındırlık ve UIaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mal varlığığıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, mal beyanında bulunduğunu belirtti.

Yasaya göre bir ay içinde önemli artış olması halinde bildirilmesi gerektiğini yeni öğrendiğini ifade eden Arıklı, önemli artışın kişiden kişiye değiştiğini söyledi. Bir evin alınmasının kendine göre önemli artış olmadığını ve bu nedenle bildirim yapmadığını kaydeden Arıklı, bununla ilgili özür diledi.