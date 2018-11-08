Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Meclis bürokratlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Görevden alınan Meclis bürokratlarının, yıllardır bu görevi hakkıyla yerine getiren tarafsız, bilgili ve liyakatli kişilerden oluştuğunu kaydeden Arıklı, uzlaşmayla seçilen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın bu bürokratları görevden alıp yerlerine CTP’ye yakınlığıyla bilinen bürokratları atama hak ve yetkisi olmadığını; bunun en azından etik değerlere aykırı olduğu görüşünü ifade etti.