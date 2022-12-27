Arıklı: Mevcut durum sürdürülemez

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27/12/2022

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Arıklı: Mevcut durum sürdürülemez

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’nin Meclis Yayını ’50+1’de 2023 bütçesi ve seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Arıklı, 2023 Yılı’nda hükümetin ekonomik ve mali önemli adımlar atması gerekeceğini söyledi. Mevcut durumun sürdürülemez olduğuna işaret eden Arıklı, yeni mali kaynakların yaratılmasının şart olduğunu kaydetti.

Arıklı, limanlar ve telefon gibi konularda kamu –özel ortaklığı ile devlete ciddi gelir geleceğini, 2023 Yılı’nda bu açıdan önemli gelişmeler olabileceğini ifade etti. Yerel seçim sonuçları ile ilgili de Arıklı, hükümet ortaklarının beklediği sonucu alamadığını söyledi.

Arıklı, özellikle Gazimağusa, Girne ve Çataköy-Esentepe sonuçlarından üzüntü duyduklarını belirtti.

Hükümet ortakları olarak seçimin hemen ardından bir ön değerlendirme yaptıkları bilgisini paylaşan Arıklı, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sonrası, hükümetin çalışmalarını, yaptıklarını ve yapamadıklarını oturup ayrıntılı olarak konuşacaklarını ifade etti.

27/12/2022 18:11
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TAGS: Arıklı: Mevcut durum sürdürülemez
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