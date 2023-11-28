Arıklı: Mevcut hükümetin devam etmesini istiyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT canlı yayınında sorular üzerine UBP ile ilgili tartışmalar değindi.

UBP’nin devleti kuran ve ülkenin en büyük partisi olduğuna işaret eden Arıklı, “UBP’deki istikrarsızlık ülkeye de sirayet ediyor, orada kalmıyor” dedi.

2010’dan itibaren UBP’de ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Arıklı “Ciddi huzursuzluk ülkeye yansıyor, istikrara da yansıyor. UBP’de her kongre sancılı geçiyor. Biz Sayın Ünal Üstel ile bu hükümeti kurduk yola devam ediyoruz. Çalkantılı süreç hükümeti nasıl etkiler? UBP’yi nasıl etkiler, bizi de endişelendiriyor. UBP’nin iç işidir karışamayız ama UBP’de sıkıntı ülkedeki sıkıntı demektir. UBP’de istikrarsızlık demek, ülkede istikrarsızlık demektir. Bu sürecin en hafif zararla atlatılması ve bu hükümetin 2027’ye kadar icraatlara devam etmesini arzuluyoruz. Fikri beyle de zaman zaman konuşuyoruz. İkimizin de derdi aynı” dedi.