Arıklı: MİK Yasası değişmeli ve spot piyasadan akaryakıt alınmalı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt ihalesi, akaryakıt taşınması ve kirli akaryakıt iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı’nın açıklamalarından satırbaşları:

Akaryakıt taşıma ihalesinde iki firma kaldı. Merkezi İhale Komisyonu Kıb-tek yönetimine bloke artırımına gidilmesi konusunda görüş verdi. Diğer firmalar rekabet kuruluna gider mi bilmem ancak ihalenin sonuçlanması gerekiyor. Kıb-Tek başkanı bloke artırımı konusuna olumlu bakıyor.

2019’da akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde Merkezi İhale Komisyonu belgeleri inceledi. Rafineri belgesinin geçerli olmadığı tespit edildi. Aynı firma aynı belge ile son yapılan ihaleye katıldı. Merkezi İhale Komisyonu geçerli saydı. Tüm sorumluluk Merkezi İhale Komisyonu’ndadır.

Merkezi İhale Komisyonu’na baskı yapma ve belgeyi kabul etmeme gibi bir şansımız yok.

Avukatıma talimat verdim. MİK başkanı ve komisyon üyelerine dava açacağım. Bunu yapmazsam 2019’da tepki gösterdin şimdi onaylıyorsun denmesin diye mahkemeye gideceğim.

Akaryakıtın kirli olduğu ve makineleri bozduğu ile ilgili bir algı oluştu. Laboratuvarda numuneler temiz çıktı özür dileyeceklerine halen daha bu yakıt değil denilerek suçlamalar yapıyorlar.

Muhalefet milletvekillileri, belediye başkanları, basın, sendikalar ve odalar hakkında 1 liralık dava açıyorum.

Temiz akaryakıtla ilgili sonuçlar geldi basın yer vermedi. Özür dilemediler. Erhan Arıklı, hata yaptığında özür dileme erdemini göstermişti ancak suçlama yapanlar tahlil sonuçlarının ardından özür dileme erdemini göstermiyor.

KIB-TEK son dönemde 282 milyon TL zarar etti. 450 milyon TL borcu var kurum ayda 40 milyon TL zarar ediyor. Kurumun kurtulması ve ayakta durması için 2 yol var. Ya zam yapılacak ya da kuruma akaryakıt temini için spot piyasadan alım imkanı verilecek.

KIB-TEK geçen ay yüzde 96 tahsilat yaptı. Bu oran kurum tarihindeki en yüksek orandır. 140 milyon para toplandı ancak 150 milyon TL akaryakıta harcandı.

Akaryakıt getirenler, ton başına 150-200 dolar para kazanırken kurum zarar ediyor. Spot piyasadan akaryakıt alma imkanı verilirse kurum her ay zarar etmekten kurtulur, 6 ay içinde borcunu öder ve zam yapılmasına gerek kalmaz.

Spot piyasada akaryakıt değeri 200-250 dolar arasıdır akaryakıtı getirenler kuruma ton başı 400-450 dolara satıyor. 2- 3 milyon dolar birilerinin cebine kalıyor.

Spot piyasasında alım yapabilmek için MİK kanununda değişiklik yapılmalı. İlgili kişilerin de yer aldığı bir komisyon oluşturulmalı.

Ya zam yapılacak ya da daha ucuza yakıt alınacak olmazsa 3’ncü bir formülü göstersinler.

2018’de zam yapılmadı bütçeden karşılandı deniliyor. Bu para halkın parası değil mi?

Kıb-tek zarar ederken birileri zenginleşiyor.

Tarafsız bir ihale yapıldığını düşünmüyorum adamına göre ihale yapıldı. Türkiye’nin firması elendi ve savunma yapılmasına izin verilmedi.

Makinelerin yaz ayında 70’lerde çalıştırılması gerekirken 90'da çalıştırıldı. Makinelerin bozulması yakıtla ilgili değildir.

Akaryakıt Dörtyolda'ki depodan geliyor ve değerleri uygundur.

Daha önce yüksek kükürt oranı kullanılırken ses çıkarılmadı. UBP-DP ve UBP-HP döneminde Teknecik’te dumanlar yükselirken susanlar şimdi eleştirilerde bulunuyorlar. Ahkâm kesiyorlar yaptıkları ahlaksızlıktır.

Pazarlık usulü yakıt alımına imkan verilirse kurum zarar etmekten kurtulur.

Rant sisteminden beslenenler Arıklı kaçak, kirli ve yasaklı akaryakıt alıyor diye algı operasyonu yapıyor.

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22/09/2021 11:09