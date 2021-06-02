Arıklı, Milli Boksör Metin Turunç’u kabul etti

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02/06/2021

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Arıklı, Milli Boksör Metin Turunç’u kabul etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Milli Boksör, ‘Demir Yumruk’ lakaplı,  Metin Turunç’u kabul etti; Turunç’a Ukrayna WBC profesyonel boks maçında ülkemizi temsil ettiği için teşekkür plaketi verdi. Turunç ziyaret sırasında çalışmaları hakkında Bakan Arıklı’ya bilgi verirken, Bakan Arıklı da  sporun önemine bir kez daha vurgu yaptı ve bayrağımızın yurt dışında  dalgalanmasında önemli rol oynayan Turunç’a teşekkür etti. 

02/06/2021 10:56
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TAGS: Metin Turunç
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