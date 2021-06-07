Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” Adlı Kitabını Amcaoğlu’na Takdim Etti

Akademisyen Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na takdim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Arıklı, 1955-1974 tarihlerinde Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın, Nacak gazetelerinde isimleri gün yüzüne çıkmamış ama yazdıkları yazılar ile toplumu bilgilendiren, mücadele ruhunu dinç tutan yazarların yazılarını 1 buçuk yıllık bir araştırma ve derleme sonucu bu eseri meydana getirdiğini belirtti.

Arıklı, Bakan Amcaoğlu’na desteği ve ilgisinden dolayı da teşekkür etti.

Kabulde konuşan Bakan Amcaoğlu da, “Kıbrıs tarihinin araştırmalar sonucu gün yüzüne çıkarılması önemli. Melahat hocamızın 1 buçuk yıllık bir uğraşı sonucu bilinmeyenleri ya da az bilinenleri ortaya çıkartıp halkımızla paylaşması bizleri memnun etmiştir” dedi.

Kadın yazarların çoğalması ve toplumda temsiliyetlerinin artması bakımından da önem arz eden bu eserlerin devamı gelmesi dileğinde bulunan Amcaoğlu, Melahat Arıklı’ya başarılar diledi. Amcaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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07/06/2021 15:59