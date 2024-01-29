Arıklı: Motosiklet sporuna devlet olarak daha fazla katkıda bulunmalıyız

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29/01/2024

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Arıklı: Motosiklet sporuna devlet olarak daha fazla katkıda bulunmalıyız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mustafa Özgökçen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile kurumun düzenlediği yarışmalar hakkında bilgi alan Arıklı, “Ülkemizde futboldan daha fazla seyirci toplayan bu spor dalına devlet olarak daha fazla katkıda bulunmalıyız” dedi.

Arıklı, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun düzenlediği yarışmaların uluslararası nitelikte olduğunu ancak bütçe yetersizliği nedeniyle uluslararası standardın çok altında kaldığını ifade etti.

“Örneğin Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun düzenlediği drag yarışlarına Türkiye’den, Güney Kıbrıs Rum kesiminden ve Yunanistan’dan yarışmacılar katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı için de oldukça önemli olan bu yarış organizasyonlarının hakkı verilmeli. Hükümet olarak gerekli desteğin sağlanması için ortaklarımla görüşeceğim” diyen Arıklı, Mustafa Özgökçen ve ekibine başarı diledi.

29/01/2024 16:05
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TAGS: haber, kıbrıs
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