Arıklı: Müdahale lehinize yapıldığında sorun yoktu

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile önergenin reddedilmesinin ardından muhalefet tarafından yapılan eleştiriler üzerine Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı söz aldı.

Kürsüye çıkan Erhan Arıklı cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde neler olup bittiğini herkesin bildiğini ama belirli bir kesimin feveranını anlamakta zorluk yaşadığını, sanki ilk kez böyle bir süreç yaşanmış gibi davranıldığını söyledi.

Dıştan müdahale edildiği gerekçesiyle sadece 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin araştırılmasını ret eden Erhan Arıklı geçmişte seçime müdahale yapılmasına ses çıkarılmadığını savundu.

İnönü’yü getirip UBP’yi seçime zorlamadınız mı?

90 yılından itibaren yaşanan seçimlere işaret eden Arıklı, “1993’te siz Erdal İnönü’yü rica minnet buraya getirip UBP’yi seçime zorlamadınız mı? 2002 yılında Denktaş’ın müzakerecilikten alınması için Sayın Akıncı ve Sayın Talat Ankara yollarına düşmedi mi? Referandumda AB buraya milyonlarca Euro para aktarmadı mı? 2009 yıllındaki seçimlerde hangi seçim uzmanı geldi Talat’a destek verdi? Müdahale benim lehime yapılıyorsa iyi, rakibim lehine yapılıyorsa kötü anlayışından vazgeçin” dedi.

Pazartesini neden beklemediniz?

Arıklı tüm seçimlerin araştırılması önerisine destek verilmesini istedi. Pazartesi günü bu yönde bir önerge sunacaklarını anımsatan ve “Pazartesini neden beklemediniz?” diye soran Arıklı, “Bu çifte standarttan vazgeçin” dedi. Arıklı geçmişte yaşananlara sünger çekilip, kendi lehine yapılan müdahalelere karşı hiç yokmuş gibi davranılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.



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22/12/2020 14:57