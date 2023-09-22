Arıklı: Muhaceret bölümündeki memur sayısı 7’ye yükseldi

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22/09/2023

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Arıklı: Muhaceret bölümündeki memur sayısı 7’ye yükseldi

Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'nın Yeni Terminal Binası'nda yaşanan sorunlara ilişkin BRT'ye açıklamalarda bulundu

Arıklı, Ercan'daki sorunun giderildiğini ve muhaceret bölümündeki memur sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca muhaceret işlemleri sırasında öğrencilere ayrı bir bölüm ayrıldığını ifadelerine ekledi.

Öte yandan hava trafik kontrolörlerinin grevinin ise Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandığı bildirildi.

 

 

22/09/2023 17:47
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TAGS: Arıklı: Muhaceret bölümündeki memur sayısı 7’ye yükseldi
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