Arıklı: Muhalefet eğer sorumluluk bilincindeyse nisapta sorun çıkmaz

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan Manşet+ programına katılarak soruları yanıtladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun yeni yasama yılının ilk toplantısında yaşanması beklenen ‘nisap sorunu’ tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhan Arıklı, “Muhalefet eğer sorumluluk bilincindeyse bugün nisapta sorun çıkmaz” dedi.

Muhalefette olduğu dönemde her zaman hükümete nisap desteği sağladıklarını anlatan Arıklı “Aynı sorumluluğu muhalefetten de bekliyorum. Milletin vekilisiniz, bunun için maaş alıyorsunuz; Meclise gitmek sizin görevinizdir” ifadelerini kullandı.

UBP-HP hükümetinin bozulmasının ardından ülkenin uzun süre hükümetsiz kaldığını kurulan UBP, YDP ve DP’nin sorumluluk alarak azınlık hükümeti kurduğunu dile getiren Arıklı, “Sizin geçmişte 4 parti bir araya gelerek hükümeti kurma şansınız vardı, buna rağmen kaçtınız. Şimdi kalkıp azınlık hükümetini sıkıştırmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Mecliste onaylanmayı bekleyen yasaların bulunduğuna dikkat çeken Arıklı, meclis Komitelerinden geçip meclis genel kuruluna gönderilen yasaların partilerin onayıyla geldiğine işaret ederek, “Bu yasalar sadece hükümetin yasaları mı?” diye sordu.

Arıklı “Eğer bugün muhalefet desteğiyle toplanamazsak yarın toplanırız, muhalefet de yaptığıyla kalır” şeklinde konuştu.

Arıklı erken seçim tarihiyle ilgili olarak ise “Muhalefet seçim tarihi istiyor. Bugün bu konuda ciddi bir adım bekliyoruz. Ocak ayında seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Benim yaptığım telefon diplomasisinde bunu gördüm. Büyük ihtimalle Meclis Başkanı’nın odasında parti başkanları olarak bir araya gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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04/10/2021 10:30