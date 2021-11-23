Arıklı: Öğretmenler toplumları ayakta tutan kişilerdir

ads ads ads ads
23/11/2021

ads
ads
ads
Arıklı: Öğretmenler toplumları ayakta tutan kişilerdir

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, öğretmenlerin, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, görevini icra ederken her türlü fedakârlığı tereddütsüz gösteren toplum mimarları olduğunu kaydetti.

YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, insanı bilgi ve irfanla donatan öğretmenlerin her zaman toplumları ayakta tutan kişiler olduğunu belirtti.

Arıklı, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

23/11/2021 18:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Arıklı: Öğretmenler toplumları ayakta tutan kişilerdir
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.