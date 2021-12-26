Arıklı: Onlar bir, biz tek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Alayköy örgüt binasının açılışını gerçekleştirdi.

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26/12/2021

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Arıklı: Onlar bir, biz tek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Alayköy örgüt binasının açılışını gerçekleştirdi.

Alayköy Örgüt binasının açılışında bir konuşma yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bu seçimlere YDP nin  adları aynı olsada zihniyetleri aynı olan siyasi partilerle yarıştığını söyleyerek ; " İsimleri farklı olsada zihniyetleri hepsinin aynı. Hepsi bu düzenin partileri. Bu düzeni UBP kurdu. Onlar aynen yaşatıyorlar. Bu düzene kökünden karşı olan tek parti YDP dir. Bu yüzden onlar bir. Biz tek" dedi.

Arıklı 11 aylık  Bakanlık döneminde yaptığı icraatları anlatarak yapılamaz denilen şeyleri yaptık.  Sadece Türkiye ile imzaladığımız Ekonomik Eylem Planı bile bu ülke için Ekonomide devrimdir. Üreten, ürettiğini de satabilen bir ülke olmanın alt yapısını hazırladık" şeklinde konuştu.

Açılış, Milletvekili Adaylarının tanıtımı ile sona erdi.

26/12/2021 18:07
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TAGS: Yeniden Doğuş Partisi
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