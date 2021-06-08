Arıklı: Onlara Türkiye’de, ‘Girne hastanesinin ihalesini niye mahkemeye götürdünüz?’ diye soracaklar

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC köy yollarının Türkiye’den iki şirkete verilmesi konusunda müteahhitlerin şikayetlerini haklı bulmakla birlikte, onların da kendilerini sorgulaması, özeleştiri yapması gerektiğini kaydetti.

Müteahhitler Birliği Başkanının Türkiye’de bu konuda temaslar yapmaya gittiğini ama Başkan Cafer Gürcafer’e orada, ‘Parası hazır Girne hastanesinin ihalesini niye mahkemeye götürdünüz?’ diye sorulacağını, ‘Kaybedenler mahkemeye gidiyor bu nedenle iş yapılamıyor’ denilebileceğini söyledi.

Arıklı, pandemi hastanesini Türkiye’den bir şirket yapmasaydı, halen bitmeyebileceğini de iddia etti.

Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“5. Enerji Zirvesi Kıbrıs’ta yapılacak”

Erhan Arıklı, İstanbul’da düzenlenen “4. Enerji Zirvesi”ne katıldığını belirterek, “5.Enerji Zirvesi’nin şubat ayında Kıbrıs’ta yapılmasına karar verildi” dedi.

Arıklı, zirvede, çöpten elektrik üretimi ve posasının gübre olarak kullanılmasının da anlatıldığını belirterek, ülkemizdeki çöplerin de bu şekilde değerlendirilebileceğin

“Zaroğlu, kalırsa memnun oluruz, giderse saygı duyarız”

Bertan Zaroğlu’nun istifa düşüncesi ve partideki son durumu hakkında konuşan Arıklı, “Bertan Bey karar aşamasında, bizimle bir bağlantısı yok. Ad-Hoc komitesinde başbakanın ricasıyla partimizi temsil ediyor. Erken genel seçim tarihi belirlendikten sonra kendi yol haritasını çizecek. Kimse ‘git’ demiyor, kalırsa memnun oluruz giderse saygı duyarız” diye konuştu.

“1500 kişi üye olmak için bekliyor”

Ahmet Yönlüer’in YDP’den istifasıyla ilgili soruya da cevap veren Arıklı, “Bertan Zaroğlu ile bir dönem beraber hareket ediyorlardı, son durum nedir bilmiyorum. HİS partisini yeniden canlandıracakları söylemleri vardı. Yeniden canlandırırlar mı bilmiyorum. Kurultaydan sonra 1500 kişi YDP’ye üye olmak için bekliyor. Kimsenin istifa etmesini istemeyiz ama Bertan Zaroğlu ile gidenler olursa bizim için sorun olmaz. Kadın ve gençlik kolları hizmet yarışında, sürekli üye buluyorlar. Gönül isterdi ki partiden kopmalar olmasın” ifadelerini kullandı.

“Denktaş, giderayak topluma iyilik yapmalı”

Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi hakkında konuşan Arıklı, “Hükümet ve muhalefetin önerdiği tarihlerde bir- iki ay farkla uzlaşı olacağını düşünüyorum. En rahat hareket edecek milletvekili, siyaseti bırakacak olan Serdar Denktaş’tır. Denktaş, giderayak topluma iyilik yapmalı, iktidar ile muhalefeti bir seçim tarihinde uzlaştırmalıdır. Kavgayı sürdürmemeliyiz” dedi.

“UBP’ye saygı duyulmalı”

UBP’nin ekimdeki kurultayı nedeniyle ileri bir tarihte seçimin yapılmak istenmesini değerlendiren Arıklı, “UBP’nin ekimde kurultayı var. En çok vekile sahiptir ve iktidar partisidir. ‘Kurultayı boş ver seçim yapalım’ demek siyasi etiğe uymaz. Bana göre seçimden sonra kurultay yapmalıydılar. Ancak kararlarına saygı duyuyorum. Bir- iki ay üzerinde kavga çıkmayacağını ve uzlaşılacağını düşünüyorum” şekline konuştu.

“Standartlara uygun ürünlerle Türkiye’ye ihracat yapılacak”

Türkiye Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokol ile ilgili konuşan Arıklı, “Buradaki laboratuvarlarda alınacak raporla üretilen her şey rahatlıkla Türkiye’ye gidecek. Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile istişareler yapıldı. Geleneksel ürünlerimizin yanında endüstriyel ürünlerin de ihracı için çalışma yapıldı” dedi.

“Türk malı belgesiyle yurt dışına ihracat yapılacak”

Gümrüğe takılmadan Türkiye ve diğer ülkelere ihracat yapılacağından bahseden Arıklı, “Türkiye’de kiraz firmasının ceosuna enginarımızdan ve narımızdan bahsettim. Ön ödemeli sipariş alacaklar. Eskiden ambargolardan bahsederdik, şimdi Türkiye üzerinden menşei malı gibi ihracat yapabileceğiz. KKTC tanınmadığı için belgeler tanınmıyor. Türk malı belgesi alınacak ve ihracat yapılacak. Takibi Ticaret Dairesi yapacak. Ürünlerin ekimini tarım bakanlığı takip edecek” ifadelerini kullandı.

“Rekabet edebilmek için maliyetler düşürülmeli”

Ülkede bu yıl 5 bin ton patates ürün fazlası olduğuna işaret eden Arıklı, “Ülkede bu yıl 12 bin 500 ton zeytinyağı üreteceğiz, 2 bin 500 ton tüketiyoruz geriye kalanını satmalıyız. Üretilen ve ihraç edilecek mallar gıda standartlarına uygun olmalı. Rekabet edebilmek için elektrik, gübre işçilik gibi maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Bunun için çalışmalıyız” dedi.

“Sanayi Bölgesi Yasası üzerinde çalışılıyor”

Güvercinlik’te endüstriyel tarıma uygun bir organize sanayi bölgesi yapılacağını anlatan Arıklı, “Sanayi Bölgesi Yasası üzerinde çalışılıyor. 17-18 sanayi bölgemiz var, buralarda gerçek sanayici yüzde 12’dir. Geriye kalan matbaa ve makinist gibi faaliyetler de bulunuyor. Düşünceme göre, Lefkoşa Sanayi Bölgesi Haspolat’a taşınabilir ve orası devlet daireleri için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“Girne hastanesinin ihalesini niye mahkemeye götürdünüz diye soracaklar”

Kıbrıs’taki müteahhitlik işleriyle ilgili Türkiye’deki firmalarla iş yapılmasının eleştirilmesi konusuna değinen Arıklı, köy yollarının Türkiye’den iki şirkete verilmesi konusunda müteahhitlerin şikayetlerini haklı bulmakla birlikte, onların da kendilerini sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, “Bizdekiler önce bir özeleştiri yapsın. ‘Parası hazır Girne hastanesinin ihalesini niye mahkemeye götürdünüz?’ diye Türkiye’de onlara soracaklar. ‘Kaybedenler mahkemeye gidiyor bu nedenle iş yapılamıyor’ denilebilir. Pandemi hastanesini Türkiye’den bir firma yapmasıydı halen hastanenin bitirilmesini bekleyecektik” diye konuştu.

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08/06/2021 19:38