Arıklı: Özersay, gündeme gelebilmek için akla karayı seçiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın, izin dağıtımıyla ilgili yaptığı iddialara cevap verdi. Arıklı, açık bir meydan okuma yaparak, "tek bir akrabam varsa, ben siyaseti bırakacağım" dedi.

Bakan Arıklı, yaptığı açıklamada, eğer listede sadece bir akrabası varsa siyaseti bırakacağını belirterek aksi durumda, Özersay'ın samimi bir özür dilemesini beklediğini söyledi.

Arıklı'nın açıklama şöyle:

KUDRETİNİ KAYBETMİŞ KUDRET...

Siyaseten bitmiş bir adam olan Kudret Özersay, gündeme gelebilmek için akla karayı seçiyor.

Israrla benim akrabalarıma ve YDP lilere oluk oluk izin dağıttığımı iddia ediyor.

Sana meydan okuyorum Kudret...

Gel, İzin Kurulundan geçen ve fakat uygulamasını durdurduğumuz listeyi birlikte inceleyelim. Orada iddia ettiğin gibi tek bir akrabam varsa, ben siyaseti bırakacağım. Yoksa, sen bir kez olsun adam gibi davranıp, benden özür dileyecek misin?