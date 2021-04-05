Arıklı, Özkıraç hakkında suç duyurusunda bulundu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç ve bazı kişiler hakkında kendisine yönelik iftira ve hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Arıklı şu ifadeleri kullandı:

Bugün polise şikayet günümüz. Başta EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç olmak üzere sosyal medyada bize ağır hakaretler eden ve iftiralar atan bazı kişileri polise şikayet ettik... Ayrıca bugün Bakanlığın elektriğini haksız yere kesen ve Bakanlığı saatlerce elektriksiz bırakan KIB-TEK çalışanlarının da tespit edilmesini istedik. Koca Bakanlığı ve Bakanlığımızla birlikte Kamu Hizmetleri Komisyonu da tam 4 saat elektriksiz kaldı. Uzak bölgelerden gelenler de dahil bir çok vatandaş saatlerce bekledi. Bu tam bir voyvodalıktır... Gereken yapılacaktır.

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05/04/2021 16:21