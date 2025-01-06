Arıklı: “Parti içi ikna turlarına çıkmam gerek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu Siyasi Gündem programına katılarak, hükümet icraatlarını kendi partisine bile yeterince anlatamadığını söyledi.

Arıklı, "Yaptığımız icraatlar arasında 4.5G, Kuzey Çevre Yolu gibi birçok önemli proje var. Ancak, bunları maalesef tabanımıza anlatamadık. Toplu taşıma ve fiber projeleri gibi kritik projeler de tabanımıza yeterince açıklanmadı" dedi.

Arıklı, bu durumu düzeltmek için parti içinde ikna turlarına çıkması gerektiğini ifade ederek, "Hükümet ortaklarıyla bir araya gelip görüşeceğiz. Parti Meclisi toplanana kadar, kendi içimizde ikna turlarına çıkmam gerekecek. Sonrasında ise Parti Meclisi’ni toplamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.