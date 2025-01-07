Arıklı: ''Parti Meclisimiz, partimiz için en doğru kararı verecektir''

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti teşkilatına yönelik önemli bir duyuru yaptı. Arıklı, YDP Parti Meclisi'nin, Parti Yüksek İstişare Kurulu'nun tavsiye kararını görüşmek üzere 25 Ocak Cumartesi günü toplanacağını açıkladı.

Bu süre zarfında Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve Genel Sekreter, ilçe başkanlarıyla birlikte örgüt ziyaretleri gerçekleştirecek. Ziyaretler sırasında teşkilatlarla istişare yapılması planlanıyor.

Hükümet çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirten Arıklı, sürece dair kamuoyuna açıklama yapılmasından kaçınılacağını ifade etti. Genel Başkan, Parti Meclisi'nin partinin geleceği için en doğru kararı alacağına olan inancını vurguladı.

YDP camiası tarafından dikkatle beklenen bu toplantı, partinin önemli bir karar alma sürecine işaret ediyor.

Erhan Arıklı'nın açıklaması şu ifadelerle sona erdi:

"Parti Meclisimiz, partimiz için en doğru kararı verecektir... Saygı ile duyurulur."