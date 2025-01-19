Arıklı: Piyasayı ucuzlatmadan asgari

ücreti 2000 dolar da yapsak faydası yok…



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün partisinin Mağusa İlçesi’nde düzenlediği toplantıda asgari ücretin konuşulduğunu söyledi.Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Arıklı, asgari ücrette Türkiye’nin 2 katı, Kıbrıs’ın güneyinden ileride ve Avrupa’nın ilk 15 ülkesi arasında olduğumuzu iddia ederek, hükümetin bu yönde çalışma başlattığını belirtti, “piyasayı ucuzlatmadan Asgari Ücreti 2000 dolar da yapsak faydası yok…” dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz Cuma günü toplanmış, yeni asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirlemişti.Arıklı’nın paylaşımı şöyle:“ASGARİ ÜCRET…Dün İlçe İstişare toplantılarımızdan birini de Mağusa İlçemizde gerçekleştirdik. Dedik ki;” Asgari ücrette Türkiye’nin 2 katıyız. Güneyden ileride ve Avrupa’nın ilk 15 ülkesi arasındayız. Buna rağmen halk şikayetçi. Çünkü alım gücünü artırmadan, piyasayı ucuzlatmadan yaptığımız artışlar sadece Tüccara yarıyor. Tüccar, raf fiyatlarını aynı gün asgari ücretteki artışa göre ayarlıyor. Hükümet, hem sektörel bazda asgari ücreti belirleme, hem de elektronik etiket gibi piyasayı ucuzlatacak için bir takım çalışmalar başlattı. Umarım kısa sürede bunu yaparız. Yoksa Asgari Ücreti 2000 dolar da yapsak faydası yok…” Kaynak: “Piyasayı ucuzlatmadan asgari ücreti 2000 dolar da yapsak faydası yok…”