Arıklı: PM’den farklı bir karar çıkmaz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı alındı. Kararın, Parti Meclisi’nde (PM) detaylı olarak tartışılacağı belirtildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, genişletilmiş toplantıda alınan kararın değişmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

“PM’den farklı bir karar çıkmaz”

HABER KIBRIS’a konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Tavsiye kararı PM’de tartışılacak, ancak PM’den de farklı bir karar çıkmaz. Çünkü PM’nin çoğunluğu toplantıdaydı,” dedi. Arıklı, genişletilmiş toplantıda alınan bu kararın PM üyelerinin genel eğilimini yansıttığını vurguladı. Parti Meclisi’nin toplanacağı tarih henüz netleşmedi.