Arıklı: Rahat olun tamamdır

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21/07/2024

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Arıklı: Rahat olun tamamdır

 

DAÜ Beach’in özelleştirileceği ile ilgili iddialar son günlerin önemli gündem maddesi.

Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut, bugün bir grup arkadaşı ile DAU Beach’ten paylaşım yaparak, “Geldik bizzat inceledik! Evet, DAÜ Beach Clup ve deniz tesisleri kimseye devredilemez, satılamaz, verilemez!” Dedi.

Paylaşıma yanıt veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “ Tamamdır. Rahat ol” dedi

Bunu söz alarak not ettiğini belirten Pınar Barut’a Arıklı tekrar yanıt vererek, “Tamamdır rahat ol dedim ya. Haklı olduğun her konuda yanındayım” diye ekledi.

21/07/2024 20:49
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TAGS: Arıklı: Rahat olun tamamdır
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