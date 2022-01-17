Arıklı: Reformları yapacak tek parti YDP'dir

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Arıklı, ülkede son 20 yıl içinde kamu ve belediyeler reformunun yapılması durumunda şimdi ülke sorunların yaşanmayacağına dikkat çekti.

Arıklı, protokollere uyulmadığı ve gönderilen paraların maaşlara gittiğini belirterek, Türkiye’nin maaş ödemesi için para vermeyeceğini kendilerilene açıkça söylediğini vurguladı.

Acı reçeteleri uygulamak gerektiğini savunan Arıklı, ada ülkelerinin reformları uygulayamadığını bu nedenle mutlaka dıştan destekle yapılması gerektiğini vurguladı. Sürekli hükümet değişen ülkelerde yapısal dönüşümü sağlamanın mümkün olmadığını dile getiren Arıklı, Türkiye’nin telkinleriyle hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Acı reçeteyi uygulayan Güney Kıbrıs'ın AB içinde en rahat ülkelerden biri olduğunu anlatan Arıklı, "Güney Kıbrıs’ın yapısı kötüydü. AB, troykayı gönderdi ve 10 milyar Euro para verdi dediklerini yaptı düzlüğe çıktı. 3 yıl sıkıntı çektiler ancak şimdi AB içinde en rahat ülkelerden biri oldular" dedi.

Reformları yapacak tek partinin YDP olduğuna dişaret eden Arıklı, şöyle konuştu:

"Ülkeye para getirilip piyasaya verildikten sonra kısa orta ve uzun vadeli projeler hayata geçirilecek.

Hazırladığım Kıyı ticaret tüzüğü uygulanacak. Türkiye’ye narenciye ihracatı yapılacak. 5 bin ton Türkiye için küçük bir rakam ancak Gemikonağı ve Lefke bölgesi için önemlidir.

Karpaz bölgesinde tütün üretilecek. Türkiye’den yetkililer geldi ve gerekli incelemeleri yaptı.

Güvercinlik Sanayi Bölgesi olacak. 160 küçük ölçekli fabrika yapılacak. İhracat yapılacak.

Kooperatifler kurulacak mevcutlar geliştirilecek. 27 kalem mal üzerinde Türkiye ile anlaştık. Köylerde kadınlarımızın ürettikleri Türkiye PTT AVM’de satılacak.

Üreten bir toplum olmamız gerekiyor. Kamu artık doymuştur. Havuz sistemi yaratılarak çalışanlar ihtiyaç olan bölgelere yönelendirilmelidir. Yasal düzenleme yapılmalıdır.

Türkiye maaşlar için para vermeyecek bu nedenle 2 milyar TL ekstra kaynak yaratmak lazım. İç borçlanmayla bu açığı kapatacaklarını düşünüyorlar. Üreterek açığı kapatabiliriz"





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17/01/2022 10:33