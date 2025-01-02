Arıklı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu gece idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Dua ederken, yardıma muhtaç kardeşlerimizi, özellikle Gazze’de ve dünyanın diğer bölgelerinde zorluk içinde olan tüm insanları unutmamamız gerekir.” dedi.

Rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arıklı, manevi huzurun en derin şekilde hissedildiği bu özel gecede gönülleri; sevgi, kardeşlik ve hoşgörüyle doldurmanın önemine inandığını belirtti.

Arıklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Regaip Kandili, bizlere Allah’ın sonsuz rahmet ve lütuflarını hatırlatan, dualarımızın kabul olmasını dileyerek kendimizi muhasebe etme fırsatı sunan önemli bir zaman dilimidir. Bu özel gece, sadece bireysel ibadetlerimizde değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlandırmak için de bir vesiledir. Bu vesileyle, kalplerimizin sevgiyle birleşmesini, kırgınlıkların ve dargınlıkların sona ermesini, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini diliyorum. Regaip Kandili’nin, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılan tüm duaların kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımızda, yardıma muhtaç kardeşlerimizi ve özellikle Gazze’de ve dünyanın diğer bölgelerinde zorluk içinde olan tüm insanları unutmamamız gerektiğini hatırlatarak, milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyorum.”