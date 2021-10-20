Arıklı: Rekabet Kurulu soruşturma başlatıyor…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Rekabet Kurulu'nun piyasaya akaryakıt dağıtımı yapmayan iki firma hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.

BRT’de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Arıklı, akaryakıt krizinin yarın çözüleceğini umut ettiğini söyledi.

Rekabet Kurulu'nun söz konusu iki firma hakkında soruşturma başlatacağını kaydeden Arıklı, "Yıllık cirolarının yüzde 10'u kadar ceza yazılabilecek. İki firma bir araya gelip rekabet şartlarını bozamazlar, fiyatları kendileri ayarlayamazlar" ifadelerini kullandı.

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20/10/2021 18:33