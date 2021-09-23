Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, enerji üretimi kapsamında alınan yakıtın 'kirli' olduğunu savunanlara tepki gösterdi. Arıklı, "Ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu” dedi.

Arıklı, enerji üretimi kapsamında alınan yakıtın 'kirli' olduğunu savunanlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Arıklı’nın açıklaması şöyle: Yemin ederim bunlar hasta.

İlla bir şey bulacaklar ya, illa bizi bir şekilde suçlamaya devam edecekler ya.

Aramış taramış şartnamede olmayan değerleri de sorarak ortaya bir rapor çıkarmışlar. "Aha rapor. Yakıtınız kirli" diyorlar.

Yahu komik adamlar, bir şartnameye baksanıza şimdi veya geçmişte akaryakıtta hangi değerler aranıyor. Geçmişte ve şimdi aranmayan bu değerler, kimi niye ilgilendirsin.

Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 20:15