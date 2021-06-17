Arıklı, Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sanayi bölgeleri ile ilgili yasal düzenlemenin sanayi bölgelerindeki sorunlara çare olacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, sanayi bölgelerinin sorunları konuşuldu.

Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada, sanayi bölgelerinde var olan sorunların farkında olduklarını, ancak Sanayi Bölgeleri Yasası'nın tüm bu sıkıntılara çare olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hazırlanan bu yasanın sanayi bölgelerinin kendi içinde koordinasyon sağlamasını da beraberinde getireceğini ifade eden Arıklı, her bölgenin kendi yönetimi olacağını kaydetti.

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17/06/2021 18:31