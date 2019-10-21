Arıklı: Şans oyunları konusunda köklü değişiklik şart

YDP Genel Başkanı Arıklı, Şans Oyunları Yasa Tasarısı ile ilgili Meclis'teki konuşmasında söz konusu tasarının ciddi şekilde kara para aklanmasına neden olacağını savundu.

Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tasarı hakkında bilgi vermek üzere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu kürsüye çıktı. İlgili değişikliğin lisanslamalar ve sektördeki sıkıntıları içerdiğini ifade eden Amcaoğlu değişikliğin ayrıca şans oyunları oynadıktan sonra kazandıkları tutarlarla ülkeyi terk edecek kişilere kolaylıklar sağladığını dile getirdi.

Amcaoğlu tasarının şans oyunlarından turizm fonuna aktarılması gereken tutarları da içerdiğini belirtti.

Amcaoğlu kendisine yöneltilen sorular üzerine ilgili değişikliğin kara parayla mücadele konusunda bir sıkıntı yaratmayacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu ivediliğin onay bekleyen turizm yatırımları nedeniyle istendiğini de söyledi.

ARIKLI: “ŞANS OYUNLARI KONUSUNDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK ŞART, TASARI KARA PARA AKLANMASINA NEDEN OLACAK”

Konuyla ilgili YDP Genel Başkanı Erkan Arıklı da söz aldı. Şans oyunları konusunda köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Arıklı, ele alınan tasarıyla verilecek izin sayısındaki sınırlamaların ortadan kaldırıldığını söyledi.

Tasarının ciddi şekilde kara para aklanmasına neden olacağını savunan Arıklı “Bu yasa bana göre çok yanlıştır” dedi.

Arıklı daha önce bu konuda paydaşlarla birlikte hazırlanan ve üzerinde iki yıl çalışılan tasarının ele alınmasının daha doğru olacağını söyledi, “neden eksikleri olan bir değişiklik yapılıp daha sonra kapsamlı bir yasa hazırlanması yoluna gidildiğini” sordu.

AMCAOĞLU

Bunun üzerine yeniden kürsüye çıkan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2 milyon turiste ulaşmak hedefi göz önüne alındığında bu tasarının ivediliğinin anlaşılabileceğini anlattı.

Turizmin bir devlet politikası olduğunu kaydeden Amcaoğlu izin konusunun Bakanlar Kurulu yetkisine bağlanmasından korkulmaması gerektiğini ifade etti.

ERHÜRMAN

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. İlgili tasarıyla, mevcut ön izin koşullarından bazılarının kaldırıldığını dile getiren Erhürman, tasarıda talepleri reddetmekle ilgili gerekçelerin de bulunmadığını bu şekilde izinlerin önünün sınırsız şekilde açıldığını belirtti.

Erhürman yasanın bir şey reddedilecekse bunun gerekçelerini de içermesi gerektiğini kaydetti.

21/10/2019 14:07