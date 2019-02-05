Arıklı: Sarı sendikalar yuvasına çekildi

Medyayla bir araya gelen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçmiş hükümet döneminde eylem yapan sendikaların, dörtlü koalisyon hükmetinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Sendikal anlayışı eleştiren Arıklı, “Sarı sendikalar yuvalarına çekildi. Bu hükümetin en büyük gücü bu” dedi. Hükmetin hayat pahalılığını ortadan kaldıracak adımlar atmadığını söyleyen Arıklı, özellikle GSM ücretlerinin fazlalığına dikkat çekti. Asgari ücretin yetersiz olduğunu vurgulayan Arıklı, “değil 500 TL, bin TL artış yapılsa dahi, bu hayat pahalılığında mücadele edecek kimse yok” diye konuştu. İthalatın serbest hale gelmesini isteyen Arıklı, “Türkiye ile birlikte gümrük duvarlarını ortadan kaldırmak mümkün” dedi.