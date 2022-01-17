Arıklı: Şartlarımızı kabul ederlerse UBP ve CTP ile hükümet kurabiliriz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Arıklı, yapılan anketlere göre YDP’nin 3’ncü parti ve kilit parti olduğunu söyledi.

YDP’nin şartlarının kabul edilmesi durumunda UBP ve CTP ile hükümet kurabileceklerine işaret eden Arıklı, “Koalisyona girecek partilerin de ilkeleri bizim için önemlidir. Düzene çekidüzen vermek isteyenlerle hükümet kurarız” ifadelerini kullandı.

YDP’nin azınlık hükümetinde yer almasıyla ilgili konuşan Arıklı, “Ben bu hükümete girmemeliydim ancak erken seçim şartıyla girmek zorunda kaldım. Koalisyon pazarlığı ve protokol hazırlamadan hükümete girdik. İcraat değil Ekim ayına kadar sürecek bir seçim hükümetiydi. UBP kongre sürecini uzattı ve Ekim ayını geçirdiler” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı olunca önünde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK) yüksek miktarda bir akaryakıt taşınması ihalesi olduğunu anlatan Arıklı, “Daha ucuza yakıt taşınsın diye ihaleyi iptal ettim. Uluslararası ihaleyi ben iptal ettim. Benden sonraki ihaleleri Merkezi İhale Komisyonu iptal etti. Bizim MİK’e karışma ihtimalimiz yok. İhaleyi yapamadılar ve beni eleştiriyorlar” şeklinde konuştu.

İhale yapılamadığı için Türkiye devletinin şirketi TPİC’ten daha uygun bir fiyata yakıt doğrudan alımla yakıt aldığına dikkat çeken Arıklı, “TPİC özel bir kuruluş değil, devletin şirketidir. TPİC ile devam edilseydi istediğimiz zaman para olmasa bile yakıt alabilecektik. Bugün yaşadığımız sıkıntılar olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Kıb-tek’e yakıt getiren özel şirketlerin İran’dan ve Venezüealla’dan spot alımla ucuz yakıt aldığını ve devlete sattığını dile getiren Arıklı, “Kurum bu uygulamayı kendisi neden yapmasın ve 4-5 milyon dolar cebinde kalmasın. Teknecik’e gelen yakıtın bedeli 175 milyon TL. Bu yakıt miktarını düşürürsem borçları öderim ve yatırım yaparım. Bunun için yasa değişmeli ilgili paydaşlarla komisyon oluşturulmalı” dedi.

Kıb-tek’i kurtarmanın mümkün olduğuna işaret eden Arıklı, “Yüzde 200-300 zam yapmak sorunu çözmez öteler. Hayat pahalığı ile maaşlara yüzde 37.5 zam yapılmasıyla elektrik üretiminde maliyetler artacak. Kıb-tek’te her ay 22 milyon TL maaş ödemesi var. Kişi başı 25 bin TL’ye denk gelir. Emekli olanların da ödemeleri var. AKSA 85 kişiyle daha çok elektrik üretiyor” şeklinde konuştu.

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17/01/2022 11:49