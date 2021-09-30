Arıklı: Siyasi eşitliğini kabul etmiyorlar. Uzatmaya gerek yok...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temasları yol haritasında desteklerini ilettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanmasını doğru bulmadıklarını, aksine Genel Sekreter’in görevi iade etmesinin daha faydalı olacağına inandıklarını kaydeden Arıklı, konunun BM gündeminde kaldığı sürece, KKTC’nin tanınması çalışmalarının ve kamuoyu oluşturmanın engellendiği görüşünü belirtti.

Arıklı, “Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini kabul etmiyorlar. Uzatmaya gerek yok. BM Genel Sekreteri’nin bu noktada yapması gereken uzlaşmazlığı tespit etmesi ve görevi iade etmesidir” dedi.

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30/09/2021 16:09