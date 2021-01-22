Arıklı: Siz kabul etseniz de etmeseniz de KKTC tanınacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC’de yaşayan Türklerin kim olduğunu anlamak için Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına bakmak gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın nasıl tanımladığını aktaran Arıklı, bugünkü konuşmalarda iki devletli çözüme Kosova modelini örnek olarak gösterdiklerini, ancak bir çok milletvekilinin buna karşı çıktığını, ancak bu modelin Kıbrıs için önerdikleri modele bire bir uyduğunu dile getirdi.

“KKTC siz kabul etseniz de etmeseniz de tanınacak” diyen Arıklı, konuşmasını “KKTC size rağmen yaşayacak” ifadeleriyle sonlandırdı.

Denktaş: Sloganları bırakmak gerek…

Arıklı’nın konuşmasının ardından söz alan DP milletvekili Serdar Denktaş, artık sloganları bırakmak gerektiğini söyledi.

Dünyadaki örneklerinden farklı olarak, Kıbrıs’ın kendine has bir durumunun söz konusu olduğunu ifade eden Denktaş, Kıbrıslı Türklerin kendi devletini kurduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Serdar Denktaş, Kıbrıslı Türklerin içinde birlik olduğunun, Rumlara ve dünyaya gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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22/01/2021 22:21