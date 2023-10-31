Arıklı: Son kararı yargı verecek

Meclis Genel Kurulu'nda Şahiner’in konuşmasına yanıt vermek amacıyla kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Şahiner’in sarf ettiği “utanmazlık” sözlerinin doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

Ercan Havalimanı’na ilişkin yapılan Ek Protokol’ün zaten muhalefet tarafından yargıya götürüldüğünü, son kararı yargının vereceğini belirterek, tartışmanın bir anlamı olmadığını ancak cevap vermek adına, 27 ay 9 günlük süreyi Şirket’e ek süre vermemek adına, Merkez Bankası’ndan destek istediklerini ve onların hazırladığı projeksiyon çerçevesinde 59 milyon rakamının ortaya çıktığını kaydetti.

Belirlenen rakam içerisinde, projede olmayan bazı çalışmaların da Şirket’e verildiğini hatırlatan Arıklı, “İki kişinin el sıkışıp, ben bu adama 59 milyon para veriyorum” havasının verilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Arıklı, söz konusu projenin itibarsızlaştırılması gerektiğini, 2012’den bu zamana kadar Ercan’dan 271 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

2042 yılında şirketin ayrılacağını da hatırlatan Arıklı, o zamana kadar devam edecek olan "yüzde 48 artı KDV" anlaşmasının “mükemmel bir paylaşım” olduğunu ifade etti.

Eksikliklerin giderilmesi için şirkete verilen 6 aylık sürenin yarısının tamamlandığına da değinen Arıklı, sürenin bitmesinin ardından eksikliklerin giderilmemesi halinde ceza da kesilebileceğini kaydetti.

Milletvekili Şahali’nin sorusu üzerine de Bakan Arıklı, sözleşme gereği alandan çıkarılması gereken askeri bölgenin imzalanan protokol gereği, askerin Beyköy’de kendilerine yerleşebilecekleri yer yapılması takdirde çıkabileceğini belirttiğini ancak hiçbir dönemde bunun yapılması için gerekli kaynağın bulunamadığını belirtti.