Arıklı: Sorumluluk Karayolları Dairesi’nde değil!

Gönyeli-Alayköy anayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından yol aydınlatmalarının sorumluluğu yeniden tartışma konusu oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolların aydınlatılmasının Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ve belediyelerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Arıklı, KIB-TEK’in her ay vatandaşlardan yaklaşık 14 milyon TL aydınlatma ücreti topladığını ancak bu parayı belediyelere aktarmadığını defalarca dile getirdiklerini belirtti.

Karayolları Dairesi’nin ilgili yoldaki aydınlatma arızasına dair 2023 yılında Gönyeli Belediyesi’ne resmi bir yazı gönderdiğini ancak yanıt alamadığını söyleyen Arıklı, aynı yazının geçtiğimiz ay tekrar gönderildiğini ancak yine bir dönüş yapılmadığını ifade etti.

Bakanlık olarak, Karayolları Dairesi’nin elektrik arızalarına tek başına müdahale yetkisinin olmadığını belirten Arıklı, kendisi ve bakanlığı hakkında yapılan eleştirileri “linç kampanyası” olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamanın yarın yapılacağını duyuran Arıklı, kazada hayatını kaybeden genç için başsağlığı diledi.