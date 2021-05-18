Arıklı: Sosyal medyadan istifa eden üyelerin istifaları kabul edilecek

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18/05/2021

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Arıklı: Sosyal medyadan istifa eden üyelerin istifaları kabul edilecek

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden partiden istifa ettiğini duyuran üyelerin istifalarının derhal kabul edielceğini açıkladı.

Erhan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

Dün Meclis görüşmelerinin uzaması dolayısı ile katılamadığım MYK toplantısında, bir dizi önemli kararlar alındı.

Bu kararlardan bir tanesi de "istifasını sosyal medyadan ilan eden üyelerin istifalarının kendilerinden teyit alındıktan sonra derhal kabülü" yönündeki karardır...

Buna göre, Genel Merkeze gelip istifasını sunamayan ve istifasını sosyal medyadan duyuran ve duyuracak olan üyelerimizin istifaları derhal işleme konulacaktır.

Bu arkadaşlara şimdiye kadar partimize yaptıkları katkılar dolayısı ile teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi hayatlarında kendilerine başarılar diliyoruz.

18/05/2021 18:55
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TAGS: erhan arıklı
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