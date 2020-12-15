Arıklı: Sporcuların dış ülkelerde önünün açılması için gerekeli çalışmalar yapılacak

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkeye uygulanan spor ambargolarını çok rahat kaldırabileceklerine inandıklarını vurguladı.

Arıklı, KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul ederek, sorunlarını dinledi. Görüşmeye, Spor Dairesi Koordinatörü Sertaç Bozatlı da katıldı.

Kabulde ilk sözü alan KKTC Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya Dernek yöneticileri adına yeni görevinde başarılar diledi.

Arıklı’nın futbol içinden gelen bir kişi olarak futbolcuları daha iyi anlayacağını düşündüğünü dile getiren Korbay, pandemiden dolayı futbol oynayamadıklarını ve bu kapalı dönemi birlik beraberlik içinde geçirmelerini istediklerini fakat futbolculara ait bir odanın olmadığını söyledi.

Spor Dairesi’nin öncülüğünde Atatürk Stadyumu’nda futbolculara ait bir oda ayarlanmasını talep eden Korbay, özellikle bu dönemde profesyonel futbolcuların yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için de gerekli katkının sağlanmasını istedi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, “spor aşığı” olarak ilk kabulü Futbolcular Derneği’ne yaptığını ve sorunları dinlemekten de memnuniyet duyduğunu söyledi.

“Ülkede spor ambargolarının kaldırılması için ilk gayreti gösteren kişi olduğunu” söyleyen Arıklı, futbol ambargosunun kaldırılması için daha önce Kırgızistan Milli Futbol ve basketbol takımının buraya gelmesini sağladığını, buranın şampiyon takımı Küçük Kaymaklı’yı da Bişkek’e götürerek maçlar yaptırdığını anlattı ve bunu yaparken de çok büyük gayretler gösterdiğini vurguladı.

Bakanlığı alırken Spor Dairesi’ni özellikle istemelerinin nedeninin, ülkeye uygulanan spor ambargolarını çok rahat kaldırabileceklerine olan inançları olduğunu vurgulayan Arıklı, pandeminin bitmesinin ardından sporcuların dış ülkelerde önünün açılması için gerekeli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Pandeminin tüm spor dallarını etkilediği gibi futbolu da etkilediğini dile getiren Arıklı, geçen gün Futbol Federasyonunun düzenlediği etkinliğin seyircili olduğunu ve son derece kurallara uyularak yapıldığını, kurallara uyulmak kaydıyla bu tip aktivitelerin yapılabileceğini kaydetti.

Hükümet güvenoyu aldıktan sonra Bakanlar Kurulu’na kurallara uyularak futbol maçlarının oynanması önerisini getireceğine dikkat çeken Arıklı, maçlar oynatılmadığı için federasyonlara para aktartılmamasında dolayı mağdur olan birçok sporcunun olduğunu da bildiğini ve bu konuda da gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Derneğin yer konusunda yaptığı talebe karşılık ise Arıklı, Stadyumda bir boş oda olduğunu ve tadilatına da yardımcı olmak kaydıyla Derneğin kullanımına verilebileceğini düşündüğünü söyledi ve ileriki hafta bu konu ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Sporun çok önemli olduğunu ve gençlerin önünün açılması açısından her yaşta sporun teşvik edilmesini hükümet programına koyduklarını dile getiren Arıklı, spor yapanlardan başlamak kaydıyla diğer kişilerin de spor yapabilmesi, ayrıca aktif sporun da yapılabilmesi için gerekenin yapılacağını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2020 13:22